В частности, эффективность трех самых популярных вакцин значительно снизилась в течение лета 2021 года, когда появился новый вариант и стал доминирующим. Впрочем, данных о том, что имеющиеся вакцины против коронавируса неэффективны против Дельты, пока нет.

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Так, ученые из Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк и Школы общественного здравоохранения Университета в Олбане изучили данные о прививках, анализах и больничных записях более 8,8 миллионов жителей Нью-Йорка в период с 1 мая по 10 июля 2021 года.

Как снизилась эффективность вакцин

Анализ показал, что эффективность вакцин больше снизилась среди людей младше 50 лет. В частности:

эффективность вакцины Pfizer-BioNTech снизилась больше всего – на 24,6% для лиц в возрасте 49 лет и младше. И на 19,1% для лиц в возрасте 50 – 64 лет. И на 14,1% для людей в возрасте 65 лет и старше;

снизилась больше всего – на 24,6% для лиц в возрасте 49 лет и младше. И на 19,1% для лиц в возрасте 50 – 64 лет. И на 14,1% для людей в возрасте 65 лет и старше; эффективность Moderna снизилась на 18%, 11,6% и 9% для лиц младше 50 лет, 50 – 64 лет и 65 лет и старше соответственно;

снизилась на 18%, 11,6% и 9% для лиц младше 50 лет, 50 – 64 лет и 65 лет и старше соответственно; эффективность Janssen снизилась на 19,2%, 10,8% и 10,9% для тех же возрастов.

Ученые подчеркнули, что снижение эффективности всех трех вакцин произошло, когда распространенность штамма Дельта увеличилась с 1,8% 1 мая до более 85% 10 июля.



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