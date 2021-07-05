Как снизить давление без лекарств: новый эффективный метод

Ученые проверили, как упражнения разработанные для лечения болезней легких, могут помочь гипертоникам. Они показали высокую эффективность.

В работе приняли участие 36 человек в возрасте от 50 до 79 лет, у которых артериальное давление было выше нормы (выше 120/80 миллиметров ртутного столба). Других отклонений в состоянии здоровья у них не было. Половине из них ученые назначили курс силовых тренировок дыхательных мышц с высоким сопротивлением, другая делала плацебо-упражнения (с меньшим сопротивлением).

Также по теме: 5 способов сбить высокое давление, которые все рекомендуют, но они не работают

Дыхательные упражнения

Метод дыхательных тренировок был разработан в 1980 годах, чтобы помочь больным с тяжелыми легочными заболеваниями. Он рассчитан на диафрагму и другие мышцы, которые обеспечивают вдох. Упражнения заключаются в дыхании через специальное устройство, которое обеспечивает сопротивление вдоха. (Существуют портативные приборы для использования дома).

Сначала рекомендовалось делать такие упражнения по 30 минут в день. Однако в новом исследовании ученые используют сокращенный режим тренировки – 30 вдохов в день, это занимает примерно пять минут. Упражнение нужно было выполнять шесть дней в неделю.

Влияние на гипертонию

После шести недель дыхательных тренировок у людей наблюдалось снижение систолического (верхнего) давления в среднем на 9 пунктов.

Ученые указывают, что таких показателей врачи обычно ожидают от интенсивной получасовой ходьбы пять раз в неделю – это можно сравнить с действием некоторых режимов лекарственной терапии.

Эффект дыхательных упражнений сохранялся в течение шести недель после того, как участники исследования прекратили делать их.

У участников исследования, которые выполняли "настоящие" упражнения, улучшилась функция эндотелия (внутренней оболочки) артерий и увеличилась концентрация оксида азота в них. Это указывает на снижение риска сердечно-сосудистых болезней.

Кроме этого у них снизились показатели оксидативного стресса и воспаления, высокий уровень которых также связан с болезнями сердца.

У людей, которые проходили курс "поддельных" тренировок, улучшений в состоянии здоровья не произошло. Ученые отмечают, что 95% участников исследования полностью прошли весь шестидневный курс. То есть, привязанность к этому методу лечения может быть высокой.

Ученые не уверены, какой биологический механизм обеспечивает снижение давление после дыхательных тренировок. Одна из их теорий состоит в том, что в ответ на сопротивление дыханию организм вырабатывает оксид азота, которые расширяет сосуды.