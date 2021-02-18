В новом исследовании ученые показали, что любое ограничение количества соли в диете улучшает артериальное давление. Они впервые подсчитали конкретные цифры снижения артериального давления при уменьшении количества натрия в рационе.

Ученые проанализировали 85 исследований, которые длились до трех лет. Они обнаружили, что любое – даже небольшое – сокращение количества натрия в диете приводило к снижению артериального давления.

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Меньше соли - низкое давление

В то же время этот эффект оказался практически "безграничным": чем меньше соли потребляли люди, тем ниже становился давление.

Исследование показало, что уменьшение количества натрия в диете на каждые 2,3 грамма в сутки приводит к снижению систолического (верхнего) артериального давления на 5,6 миллиметра ртутного столба, а диастолического (нижнего) – на 2,3.

Мы обнаружили, что сокращение натрия в диете было полезным и для людей с нормальным артериальным давлением, которые и так едят мало соли,

– сказали авторы исследования.

Ученые считают, что новые данные поддерживают рекомендации Американской кардиологической ассоциации: "чем меньше соли, тем лучше". Даже при употреблении менее 1,5 грамм соли отмечается снижение давления.

Ученые указывают, что для снижения количества натрия в диете, рацион нужно сделать более здоровым.

Почему соль поднимает давление

Избыток натрия в организме способствует задержке воды в кровеносных сосудах. Это увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, и со временем может приводить к стойкому повышению артериального давления. Гипертония – фактор риска развития инфаркта миокарда и инсульта.

Основной источник натрия в нашей диете – поваренная соль (хлорид натрия). Однако при расчете ее содержания в продуктах учитываются и другие ее соединения.