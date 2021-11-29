Профилактика молочницы

Например, использовать в душе мягкое средство для мытья, носить нижнее белье из хлопка, не делать спринцевания и не пить антибиотики без контроля врача.

Важно Пандемия насилия: из-за COVID каждая четвертая женщина не чувствует себя в безопасности даже дома

Также, чтобы снизить риск развития молочницы, нужно:

не спринцеваться. Спринцевание нарушает естественный микробный баланс во влагалище и удаляет некоторые полезные бактерии, которые защищают от инфекции;

не использовать ароматизированные женские средства гигиены и дезодоранты в области гениталий. Они раздражают кожу и создают условия для размножения дрожжевой инфекции;

вовремя менять тампоны, прокладки, в частности ежедневные.

Внимание! Тампоны нужно менять каждые 3 – 8 часов;

не носить тесное нижнее белье, колготки, брюки или джинсы. Они могут повысить температуру тела и влажность в области гениталий;

носить хлопковое нижнее белье – оно сохраняет сухость и не задерживает тепло;

после бассейна как можно быстрее менять мокрый купальник и спортивную одежду;

после посещения туалета всегда протирать промежность спереди назад – чтобы микробы и грибки не попали с анальной области во влагалище и уретру;

избегать джакузи и очень горячих ванн;

принимать антибиотики только по назначению врача;

если есть сахарный диабет – контролировать уровень сахара в крови.

Вагинальный кандидоз – что это? Вагинальный кандидоз (или молочницу) вызывает дрожжевая инфекция, чаще грибок Candida. Риск заразиться увеличивается при беременности, а также если женщина принимает гормональные противозачаточные таблетки, антибиотики или у нее сахарный диабет.

Если молочница повторяется чаще четырех раз в год – нужно проконсультироваться с гинекологом.