Как снизить риск развития молочницы
29 ноября 2021 , 15:45Читати новину українською
Источник:Women's Health
Нет достоверных данных, что БАДы, пробиотики или диета помогают в профилактике вагинального кандидоза, или молочницы. Обычно, чтобы снизить риск этой инфекции, гинекологи рекомендуют женщинам другие методы.
Профилактика молочницы
Например, использовать в душе мягкое средство для мытья, носить нижнее белье из хлопка, не делать спринцевания и не пить антибиотики без контроля врача.
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Также, чтобы снизить риск развития молочницы, нужно:
- не спринцеваться. Спринцевание нарушает естественный микробный баланс во влагалище и удаляет некоторые полезные бактерии, которые защищают от инфекции;
- не использовать ароматизированные женские средства гигиены и дезодоранты в области гениталий. Они раздражают кожу и создают условия для размножения дрожжевой инфекции;
- вовремя менять тампоны, прокладки, в частности ежедневные.
- не носить тесное нижнее белье, колготки, брюки или джинсы. Они могут повысить температуру тела и влажность в области гениталий;
- носить хлопковое нижнее белье – оно сохраняет сухость и не задерживает тепло;
- после бассейна как можно быстрее менять мокрый купальник и спортивную одежду;
- после посещения туалета всегда протирать промежность спереди назад – чтобы микробы и грибки не попали с анальной области во влагалище и уретру;
- избегать джакузи и очень горячих ванн;
- принимать антибиотики только по назначению врача;
- если есть сахарный диабет – контролировать уровень сахара в крови.
Вагинальный кандидоз – что это?
Вагинальный кандидоз (или молочницу) вызывает дрожжевая инфекция, чаще грибок Candida. Риск заразиться увеличивается при беременности, а также если женщина принимает гормональные противозачаточные таблетки, антибиотики или у нее сахарный диабет.
Если молочница повторяется чаще четырех раз в год – нужно проконсультироваться с гинекологом.