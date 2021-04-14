Ученые из Калифорнии провели масштабное исследование, в котором приняли участие почти 50 тысяч человек. Все они переболели коронавирусом.

Ученые обнаружили причинно-следственную связь между тем, на сколько активный человек и как он переносит COVID-19. Оказалось, что активный образ жизни (даже незначительный) существенно снижает риски смерти от болезни.

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Как проводилось исследование

Ученые проанализировали данные 48 440 мужчин и женщин с COVID-19. Средний возраст участников и участниц – 47 лет.

Из них 6,4% регулярно занимались спортом, 14,4% вели малоподвижный образ жизни, а другие попали в категорию непостоянной физической активности.

Из всех больных 8,6% были госпитализированы, 2,4% поступили в отделение интенсивной терапии и 1,6% умерли.

Ученые исследовали, как именно физическая активность повлияла на течение SARS-CoV-2 в каждом отдельном случае.

Любая физическая активность защищает от госпитализации и смерти

Ученые обнаружили, что малоподвижный образ жизни связан с худшим прогнозом COVID-19 и наоборот – любая физическая активность обеспечивала участникам надежную защиту от госпитализаций, реанимации и смерти.

Согласно наблюдениям исследователей, в сравнении с активными людьми неактивные пациенты в 1,73 раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии и в 2,49 раза чаще умирали от COVID-19.

Больше всего ученые удивились связи между пассивным образом жизни и плохими последствиями коронавируса. Это не изменилось даже тогда, когда в анализ включили такие переменные, как курение и ожирение.

А вот даже нерегулярная активность человека увеличивала шансы пациента на легкое течение COVID-19.

Ученые предложили самый простой способ физической активности

Увидев выводы своего исследования, ученые сформулировали минимальные рекомендации по активности:

Необходимо ходить пешком в интенсивном темпе хотя бы 30 минут в день 5 раз в неделю.

Степень интенсивности определяется тем, что после остановки путаное дыхание не позволяет петь, но сохраняется способность нормально говорить.



​Все, что надо знать о профилактике коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала