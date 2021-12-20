Как снизить высокое давление без лекарств: простые и действенные советы

Гипертония – опасное явление, ведь значительно повышает риск развития инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако с высоким кровяным давлением можно бороться даже без лекарств.

Высокое давление: что делать

На состояние здоровья влияют проблемы на работе, постоянные стрессы, физические и эмоциональные нагрузки. Впрочем, улучшить ваше самочувствие можно, если следовать простым советам.

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Как снизить высокое давление

Если вы заметили периодическое повышение давления, с этой проблемой еще можно бороться без лекарств.

1. Лучший способ снизить высокое давление – физические упражнения. Если заниматься спортом регулярно, ваше сердце станет сильнее и будет эффективнее перекачивать кровь. В то же время это снижает давление в артериях.

2. Также врачи советуют научиться справляться со стрессом. Можно слушать успокаивающую музыку – это поможет расслабить нервную систему. Также стоит не перегружать себя большим количеством дел, поскольку хронический стресс ведет к высокому давлению и различным заболеваниям.

3. Сердечно-сосудистыми заболеваниями часто страдают люди с избыточным весом. Поэтому старайтесь поддерживать здоровый вес тела.

Последние исследования доказали, что даже уменьшение веса на 5% помогает значительно снизить высокое давление.

Как понять, что у вас высокое давление В



• нормальным давлением считается показатель меньше 120/80;

• высоким врачи называют давление 120-139/80-89;

• первая степень гипертензии (когда нужно вызвать врача) 140/90 и выше. Минздраве назвали определенные нормы артериального давления, о которых нужно знать каждому:• нормальным давлением считается показатель меньше 120/80;• высоким врачи называют давление 120-139/80-89;• первая степень гипертензии (когда нужно вызвать врача) 140/90 и выше.

4. Стоит также избавиться от плохих привычек. Курение – одна из причин развития сердечно-сосудистых заболеваний.

5. Пейте меньше алкогольных напитков и употребляйте меньше кофеина. Уже доказано, что употребление алкоголя повышает артериальное давление. В 16% случаев высокого давления в мире именно алкогольные напитки стали причиной проблемы.

6. В Минздраве также призывают уменьшить количество употребления соли, ведь именно из-за нее возникает риск высокого давления и развития заболеваний, которые связаны с ним. Если у вас уже есть гипертония, врачи советуют постепенно снизить употребление соли или вообще отказаться от нее.

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Основные симптомы высокого давления

Источник: Центр общественного здоровья

По данным исследования, в Украине 1 миллиард человек имеет высокое давление. Основные проявления гипертонии:

головная боль (появляется в теменной или затылочной части головы);

потемнение в глазах;

периодический шум в ушах;

головокружение;

учащенное сердцебиение и боль в районе сердца.

Людям старше 40 лет рекомендуется регулярно измерять кровяное давление и контролировать его повышение. Поскольку стрессы, неправильное питание, хронические заболевания в этом возрасте становятся причиной развития гипертонии.