Ученые уже несколько лет называют эти правила устаревшими, ограничивающими развитие науки. И недавно Международное общество по исследованию стволовых клеток (ISSCR) внесло долгожданные изменения в регламенты, которые дают новые возможности в изучении причин болезней и выкидышей.

К теме Человеческие клетки соединили с эмбрионами обезьян

Так, еще в начале 2021 года группа биоэтики и ученых из разных стран обратилась к законодателям и ISSCR с призывом подумать над осторожным и поэтапным подходом к научным проектам с использованием человеческих эмбрионов, продолжительность жизни которых превышает 14 дней. И наконец ISSCR приняло решение ослабить эти строгие руководящие принципы.

Что изменилось:

Теперь каждый эксперимент, который длится над человеческим эмбрионом более 2 недель, будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Его будут оценивать в нескольких этапах, чтобы определить момент его завершения.

Вместе с тем, чем дольше исследовательская группа захочет культивировать эмбрион, тем сложнее будет процесс проверки со стороны регулирующих органов.

Крайний период исследований над эмбрионами не указали. Как мы уже отмечали выше, все будет рассматриваться индивидуально.

В документе подчеркнули, что до тех пор, пока безопасность редактирования генома не будет доказана, не стоит редактировать гены в эмбрионах человека.

Что дает науке и человечеству отмену правила "14 дней"

Теперь ученые смогут изучать 14 – 28 дневной развитие эмбриона, исследовать процесс появления и развития различных типов клеток и изучать самые ранние этапы развития плаценты. Это позволит понять, почему случаются выкидыши, и даже выяснить причины врожденных аномалий.

Стоит заметить, что смягчение правил не означает, что теперь ученые со всего мира смогут свободно проводить такие исследования и уже в ближайшее мы сможем увидеть новые открытия.

Во многих странах проведение подобных исследований требуют изменений в законодательстве. Но в ISSCR надеются, что их новая позиция позволит начать активный диалог как на международном уровне, так и внутри каждой страны.