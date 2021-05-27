Ученые уже несколько лет называют эти правила устаревшими, ограничивающими развитие науки. И недавно Международное общество по исследованию стволовых клеток (ISSCR) внесло долгожданные изменения в регламенты, которые дают новые возможности в изучении причин болезней и выкидышей.
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Так, еще в начале 2021 года группа биоэтики и ученых из разных стран обратилась к законодателям и ISSCR с призывом подумать над осторожным и поэтапным подходом к научным проектам с использованием человеческих эмбрионов, продолжительность жизни которых превышает 14 дней. И наконец ISSCR приняло решение ослабить эти строгие руководящие принципы.
Что изменилось:
- Теперь каждый эксперимент, который длится над человеческим эмбрионом более 2 недель, будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Его будут оценивать в нескольких этапах, чтобы определить момент его завершения.
- Вместе с тем, чем дольше исследовательская группа захочет культивировать эмбрион, тем сложнее будет процесс проверки со стороны регулирующих органов.
- Крайний период исследований над эмбрионами не указали. Как мы уже отмечали выше, все будет рассматриваться индивидуально.
Что дает науке и человечеству отмену правила "14 дней"
Теперь ученые смогут изучать 14 – 28 дневной развитие эмбриона, исследовать процесс появления и развития различных типов клеток и изучать самые ранние этапы развития плаценты. Это позволит понять, почему случаются выкидыши, и даже выяснить причины врожденных аномалий.
Стоит заметить, что смягчение правил не означает, что теперь ученые со всего мира смогут свободно проводить такие исследования и уже в ближайшее мы сможем увидеть новые открытия.
Во многих странах проведение подобных исследований требуют изменений в законодательстве. Но в ISSCR надеются, что их новая позиция позволит начать активный диалог как на международном уровне, так и внутри каждой страны.