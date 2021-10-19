Детали распространения нового штамма коронавируса

О новой мутации впервые рассказали руководитель Института генетики Лондонского университета Франсуа Балу и ученый Джеффри Барретта из Кембриджского института Уэллкома Сенгера.

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Патогенность штамма

Речь идет о новой вариации Дельта штамма COVID-19. Ученые говорят, что этот штамм является более заразным, чем первоначальный вирус SARS-CoV-2, который зафиксировали в Ухане, минимум на 10 – 20%.

По мнению Франсуа Балу, AY.4.2 может оказаться самой заразной из всех версий, обнаруженных в ходе пандемии.

Новый вариант фиксируют только в Великобритании

При этом ученый уточнил, что сейчас этот штамм циркулирует исключительно на территории Британии, на него приходится около 10% всех зафиксированных случаев заражения.

Внимание! Пока неизвестно, каким образом мутация влияет на распространение коронавируса. Всего у штамма Дельта имеется 56 мутаций. Ежемесячно их количество увеличивается вдвое.

Ситуация с COVID-19 в Британии

В то же время Барретт считает, что рост заболеваемости, который регистрируют в Великобритании сейчас, прежде всего связан с пренебрежением мерами профилактики жителей страны, а не с появлением нового штамма.

К слову, власти Британии в сентябре 2021 года заявили о полной вакцинации против коронавируса 70% взрослого населения страны. Тем не менее, число новых случаев заболевания COVID-19 снова начало расти.