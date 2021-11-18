К сожалению, коронавирус унес жизни еще 752 людей. Самый высокий суточный прирост смертности зафиксировали в Днепропетровской области, где вчера умерли аж 103 инфицированных.
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За этот же период в больницы госпитализировали 3 907 пациента с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Тем временем выздоровели 19 633 больных.
Охват тестирования населения
В течение 16 ноября в Украине провели 114 199 тестов на коронавирус различными способами, в частности:
- методом ПЦР – 56132,
- методом ИФА – 13840,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44227.
Ситуация в регионах
Вчера наибольшее количество новых больных коронавирусом зафиксировали в Днепропетровской (1 892), Полтавской (1 100), Запорожской (1240), Донецкой (1203) областях и в Киеве (1 483).
Новые случаи заболевания в регионах за сутки:
- Киев – 1 483;
- Винницкая область – 733;
- Волынская область – 731;
- Днепропетровская область – 1 892;
- Донецкая область – 1 203;
- Житомирская область – 816;
- Закарпатская область – 462;
- Запорожская область – 1 240;
- Ивано-Франковская область – 819;
- Киевская область – 976;
- Кировоградская область – 214;
- Луганская область – 330;
- Львовская область – 1 021;
- Николаевская область – 900;
- Одесская область – 1 055;
- Полтавская область – 1 100;
- Ровненская область – 656;
- Сумская область – 549;
- Тернопольская область – 467;
- Харьковская область – 759;
- Херсонская область – 370;
- Хмельницкая область – 941;
- Черкасская область – 729;
- Черновицкая область – 258;
- Черниговская область – 737.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал