К сожалению, коронавирус унес жизни еще 752 людей. Самый высокий суточный прирост смертности зафиксировали в Днепропетровской области, где вчера умерли аж 103 инфицированных.

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За этот же период в больницы госпитализировали 3 907 пациента с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Тем временем выздоровели 19 633 больных.

Охват тестирования населения

В течение 16 ноября в Украине провели 114 199 тестов на коронавирус различными способами, в частности:

  • методом ПЦР – 56132,
  • методом ИФА – 13840,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44227.

Ситуация в регионах

Вчера наибольшее количество новых больных коронавирусом зафиксировали в Днепропетровской (1 892), Полтавской (1 100), Запорожской (1240), Донецкой (1203) областях и в Киеве (1 483).

Новые случаи заболевания в регионах за сутки:

  • Киев – 1 483;
  • Винницкая область – 733;
  • Волынская область – 731;
  • Днепропетровская область – 1 892;
  • Донецкая область – 1 203;
  • Житомирская область – 816;
  • Закарпатская область – 462;
  • Запорожская область – 1 240;
  • Ивано-Франковская область – 819;
  • Киевская область – 976;
  • Кировоградская область – 214;
  • Луганская область – 330;
  • Львовская область – 1 021;
  • Николаевская область – 900;
  • Одесская область – 1 055;
  • Полтавская область – 1 100;
  • Ровненская область – 656;
  • Сумская область – 549;
  • Тернопольская область – 467;
  • Харьковская область – 759;
  • Херсонская область – 370;
  • Хмельницкая область – 941;
  • Черкасская область – 729;
  • Черновицкая область – 258;
  • Черниговская область – 737.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Смертність від коронавірусу в Україні
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал