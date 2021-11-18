К сожалению, коронавирус унес жизни еще 752 людей. Самый высокий суточный прирост смертности зафиксировали в Днепропетровской области, где вчера умерли аж 103 инфицированных.

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За этот же период в больницы госпитализировали 3 907 пациента с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Тем временем выздоровели 19 633 больных.

Охват тестирования населения

В течение 16 ноября в Украине провели 114 199 тестов на коронавирус различными способами, в частности:

методом ПЦР – 56132,

методом ИФА – 13840,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44227.

Ситуация в регионах

Вчера наибольшее количество новых больных коронавирусом зафиксировали в Днепропетровской (1 892), Полтавской (1 100), Запорожской (1240), Донецкой (1203) областях и в Киеве (1 483).

Новые случаи заболевания в регионах за сутки:

Киев – 1 483;

Винницкая область – 733;

Волынская область – 731;

Днепропетровская область – 1 892;

Донецкая область – 1 203;

Житомирская область – 816;

Закарпатская область – 462;

Запорожская область – 1 240;

Ивано-Франковская область – 819;

Киевская область – 976;

Кировоградская область – 214;

Луганская область – 330;

Львовская область – 1 021;

Николаевская область – 900;

Одесская область – 1 055;

Полтавская область – 1 100;

Ровненская область – 656;

Сумская область – 549;

Тернопольская область – 467;

Харьковская область – 759;

Херсонская область – 370;

Хмельницкая область – 941;

Черкасская область – 729;

Черновицкая область – 258;

Черниговская область – 737.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика: За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали 3284008 жителям страны. 2 704 217 человек уже преодолели заболевание. Но умерли, к сожалению, 79 506 инфицированных. С начала пандемии в Украине провели 15 348 780 ПЦР-тестирований.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал