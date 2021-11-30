Число смертей увеличилось

Известно, что среди больных – 730 детей и 72 медицинских работника. В больницы госпитализировали 1 749 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие заболевания.

Внимание Популярный препарат против COVID-19 оказался неэффективным

Несмотря на то, что госпитализаций стало меньше, к сожалению, жертв недуга больше – еще 561 инфицированный умер. Зато выздоровели 25 318 пациентов.

Темпы тестирований

За сутки осуществили 79 126 тестирований, в том числе:

методом ПЦР – 36 476;

методом ИФА – 8 839;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 811.

Статистика заболеваний в регионах за сутки:

город Киев – 1 646;

Винницкая область – 237;

Волынская область – 516;

Днепропетровская область – 393;

Донецкая область – 706;

Житомирская область – 77;

Закарпатская область – 368;

Запорожская область – 592;

Ивано-Франковская область – 167;

Киевская область – 694;

Кировоградская область – 178;

Луганская область – 224;

Львовская область – 467;

Николаевская область – 484;

Одесская область – 367;

Полтавская область – 875;

Ровненская область – 431;

Сумская область – 307;

Тернопольская область – 120;

Харьковская область – 344;

Херсонская область – 72;

Хмельницкая область – 276;

Черкасская область – 645;

Черновицкая область – 171;

Черниговская область – 197.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание! За все время пандемии в стране зарегистрировали 3 438 381 больного COVID-19. Из них – 2 946 032 сумели преодолеть заболевание. Умерли, к сожалению, по меньшей мере 85 975 инфицированных. С начала пандемии в стране провели 15 869 089 ПЦР-тестирований.

К слову, Виктор Ляшко заявлял, что в Украине за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 уменьшилась на 22%, об этом свидетельствует количество выявленных случаев. Также уменьшился показатель среднесуточной смертности – на 14%.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канал