Снова вспышка: более 10,5 тысячи больных COVID за сутки
Источник:Минздрав Украины
За минувшие сутки, 29 ноября, коронавирус подтвердили еще у 10 554 жителей Украины. Это почти вдвое больше, чем зафиксировали днем ранее.
Число смертей увеличилось
Известно, что среди больных – 730 детей и 72 медицинских работника. В больницы госпитализировали 1 749 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие заболевания.
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Несмотря на то, что госпитализаций стало меньше, к сожалению, жертв недуга больше – еще 561 инфицированный умер. Зато выздоровели 25 318 пациентов.
Темпы тестирований
За сутки осуществили 79 126 тестирований, в том числе:
- методом ПЦР – 36 476;
- методом ИФА – 8 839;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 811.
Статистика заболеваний в регионах за сутки:
- город Киев – 1 646;
- Винницкая область – 237;
- Волынская область – 516;
- Днепропетровская область – 393;
- Донецкая область – 706;
- Житомирская область – 77;
- Закарпатская область – 368;
- Запорожская область – 592;
- Ивано-Франковская область – 167;
- Киевская область – 694;
- Кировоградская область – 178;
- Луганская область – 224;
- Львовская область – 467;
- Николаевская область – 484;
- Одесская область – 367;
- Полтавская область – 875;
- Ровненская область – 431;
- Сумская область – 307;
- Тернопольская область – 120;
- Харьковская область – 344;
- Херсонская область – 72;
- Хмельницкая область – 276;
- Черкасская область – 645;
- Черновицкая область – 171;
- Черниговская область – 197.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Обратите внимание! За все время пандемии в стране зарегистрировали 3 438 381 больного COVID-19. Из них – 2 946 032 сумели преодолеть заболевание. Умерли, к сожалению, по меньшей мере 85 975 инфицированных.
С начала пандемии в стране провели 15 869 089 ПЦР-тестирований.
К слову, Виктор Ляшко заявлял, что в Украине за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 уменьшилась на 22%, об этом свидетельствует количество выявленных случаев. Также уменьшился показатель среднесуточной смертности – на 14%.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канал