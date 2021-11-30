Снова вспышка: более 10,5 тысячи больных COVID за сутки

30 ноября 2021 , 08:22
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Источник:

Минздрав Украины

За минувшие сутки, 29 ноября, коронавирус подтвердили еще у 10 554 жителей Украины. Это почти вдвое больше, чем зафиксировали днем ранее.

Число смертей увеличилось

Известно, что среди больных – 730 детей и 72 медицинских работника. В больницы госпитализировали 1 749 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие заболевания.

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Несмотря на то, что госпитализаций стало меньше, к сожалению, жертв недуга больше – еще 561 инфицированный умер. Зато выздоровели 25 318 пациентов.

Темпы тестирований

За сутки осуществили 79 126 тестирований, в том числе:

  • методом ПЦР – 36 476;
  • методом ИФА – 8 839;
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 811.

Статистика заболеваний в регионах за сутки:

  • город Киев – 1 646;
  • Винницкая область – 237;
  • Волынская область – 516;
  • Днепропетровская область – 393;
  • Донецкая область – 706;
  • Житомирская область – 77;
  • Закарпатская область – 368;
  • Запорожская область – 592;
  • Ивано-Франковская область – 167;
  • Киевская область – 694;
  • Кировоградская область – 178;
  • Луганская область – 224;
  • Львовская область – 467;
  • Николаевская область – 484;
  • Одесская область – 367;
  • Полтавская область – 875;
  • Ровненская область – 431;
  • Сумская область – 307;
  • Тернопольская область – 120;
  • Харьковская область – 344;
  • Херсонская область – 72;
  • Хмельницкая область – 276;
  • Черкасская область – 645;
  • Черновицкая область – 171;
  • Черниговская область – 197.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание! За все время пандемии в стране зарегистрировали 3 438 381 больного COVID-19. Из них – 2 946 032 сумели преодолеть заболевание. Умерли, к сожалению, по меньшей мере 85 975 инфицированных.

С начала пандемии в стране провели 15 869 089 ПЦР-тестирований.

К слову, Виктор Ляшко заявлял, что в Украине за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 уменьшилась на 22%, об этом свидетельствует количество выявленных случаев. Также уменьшился показатель среднесуточной смертности – на 14%.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канал

Автор: Аліна Оліховська