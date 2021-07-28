Остальные 56 376 получили уже вторую инъекцию. Это означает, что они уже полностью иммунизированы против COVID-19.

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В течение суток работали 829 мобильных бригад, 2 666 пунктов прививок и 360 центров вакцинации.

В течение 27 июля украинцев вакцинировали такими препаратами:

Coronavac – 32 420,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 40 646,

Moderna – 21 969,

AstraZeneca – 48 293.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 3 264 715 человек. 3 264 713 из них получили первую дозу вакцину, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 817 211 украинцев (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего в стране провели 5 081 924 COVID-прививок.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Привито вакциной Coronavac – 998 467,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 206 950,

Привито вакциной AstraZeneca – 366 582,

Moderna – 205 264,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.



Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канал