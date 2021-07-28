Остальные 56 376 получили уже вторую инъекцию. Это означает, что они уже полностью иммунизированы против COVID-19.
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В течение суток работали 829 мобильных бригад, 2 666 пунктов прививок и 360 центров вакцинации.
В течение 27 июля украинцев вакцинировали такими препаратами:
- Coronavac – 32 420,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 40 646,
- Moderna – 21 969,
- AstraZeneca – 48 293.
Общие темпы вакцинации в Украине
С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 3 264 715 человек. 3 264 713 из них получили первую дозу вакцину, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 817 211 украинцев (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего в стране провели 5 081 924 COVID-прививок.
Какие вакцины использовали
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Привито вакциной Coronavac – 998 467,
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 206 950,
- Привито вакциной AstraZeneca – 366 582,
- Moderna – 205 264,
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.
Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канал