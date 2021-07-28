Со вчерашнего дня против COVID-19 вакцинировали более 140 тысяч украинцев

За минувшие сутки, 27 июля, в Украине против коронавируса вакцинировали 143 328 человек. 86 952 из них получили первую дозу препарата.

Остальные 56 376 получили уже вторую инъекцию. Это означает, что они уже полностью иммунизированы против COVID-19.

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В течение суток работали 829 мобильных бригад, 2 666 пунктов прививок и 360 центров вакцинации.

В течение 27 июля украинцев вакцинировали такими препаратами:

Coronavac – 32 420,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 40 646,

Moderna – 21 969,

AstraZeneca – 48 293.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 3 264 715 человек. 3 264 713 из них получили первую дозу вакцину, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 817 211 украинцев (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего в стране провели 5 081 924 COVID-прививок.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Привито вакциной Coronavac – 998 467,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 206 950,

Привито вакциной AstraZeneca – 366 582,

Moderna – 205 264,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.



Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канал