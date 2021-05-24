Как происходило исследование

Новое исследование, результаты которого еще не опубликованы, провели специалисты Национальной ветеринарной школы Франции. Ученые собрали ватными дисками образцы пота из подмышек 355 взрослых и детей, которые приходили в центры тестирования на коронавирус в Париже.

Также по теме: Самые необычные места, где вакцинируют против COVID-19

Затем образцы поместили в банки и дали их понюхать служебным собакам, которые принимали участие в исследовании. Животные не контактировали с добровольцами, а ученые не знали, кто из людей заражен.

Лучше экспресс-тестов

Из 109 человек, у которых впоследствии ПЦР-тест оказался положительным, собаки обнаружили коронавирус у 97%. Исследование показало также, что животные определили 91% пациентов с отрицательными результатами.

Ученые отметили, что эти показатели ниже, чем у ПЦР-тестов, но выше, чем у экспресс-тестов, точность которых составляет 72% для положительных пациентов и 58% – для тех, кто не заражен SARS-CoV-2.

Собаки могут помочь облегчить массовое тестирование в таких местах, как аэропорты, вокзалы и концертные площадки,

– рассказали ученые.