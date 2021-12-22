Собаки лучше всего помогают людям пережить пандемию

В начале пандемии, когда ввели жесткие правила самоизоляции, владельцы собак имели преимущество – они могли выходить на прогулку с питомцами. Новое исследование показало, что четвероногие друзья могут оказывать и другую помощь.

Новое исследование влияния собак

Исследование провели среди 1 535 американцев, из них 768 были владельцами собак, еще 767 планируют их завести. Все добровольцы заполнили анкеты, в которых рассказали, как они переживали самоизоляцию во время большой вспышки COVID-19 в США и что им помогло справиться с эмоциональным стрессом.

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Собаки спасают людей от воздействия пандемии

Оказалось, что хозяева собак гораздо легче пережили самые тяжелые времена пандемии: они реже испытывали подавленность, их показатели депрессии были ниже по сравнению с теми, кто еще не имеет любимца. Люди, которые имеют собак, также сообщили, что четвероногие друзья помогли им справиться с эмоциональным стрессом (91% респондентов) и поддерживать физическую активность (96%) благодаря ежедневным прогулкам.

Ученые также обнаружили, что хозяева собак стали гораздо теплее относиться к своим питомцам. Они начали уделять им больше внимания и заботы, поскольку тяжелые события позволили им оценить роль собак в их жизни.

Наши результаты показали, что собаки давали своим хозяевам более сильное чувство социальной поддержки, и это помогло смягчить некоторые психологические последствия пандемии. Все это дополняет многочисленные научные данные о том, что домашние собаки могут очень положительно влиять на людей и поддерживать их эмоциональное состояние в трудные времена,

– отметили авторы исследования.

Ранее ученые выяснили, что не только люди заражаются коронавирусом. Исследования показывают, что британский вариант коронавируса B.1.1.7 может заразить собак и кошек.