Собаки диагностируют коронавирус
Еще в первый год в разных странах мира рассматривался вопрос привлечения служебных собак для оперативного обнаружения зараженных коронавирусом в аэропортах. Это довольно затратный способ тестирования, однако несколько исследований показали, что в некоторых ситуациях он может быть оправдан.
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Так, ученые Национальной ветеринарной школы Франции собрали образцы пота из подмышек 355 взрослых и детей, которые приходили в центры тестирования на коронавирус в Париже. Из 109 человек, у которых впоследствии ПЦР-тест оказался положительным, собаки обнаружили коронавирус в 97%.
Кроме того, животные определили образцы у 91% пациентов с отрицательными результатами. Эти показатели точности ниже, чем у ПЦР-тестов, но выше, чем у экспресс-тестов.
Новое исследование
Новое исследование провела та же группа ученых. На этот раз специалисты решили узнать, могут ли собаки по запаху определить признаки постковидного синдрома. Специалисты собрали образцы пота у 45 человек, которые перенесли инфекцию 1,5 года назад и имели продолжительные симптомы COVID-19. Для контроля было отобрано 188 образцов людей, не имевших коронавируса.
Собаки могут определить постковидный синдром
Собаки смогли определить 23 из 45 пациентов с постковидным синдромом (51%), причем в контрольной группе ошибок не было. Ученые отметили, что эти показатели потенциально могут быть выше, поскольку собаки не контактировали непосредственно с людьми, а транспортировка образцов некоторых участников заняла длительное время и запах мог ослабнуть.
Эти данные подтвердили очень важную гипотезу – у людей с длительными симптомами COVID-19 вирус может сохраняться в организме длительное время, и его можно выявлять простым неинвазивным методом.