Собаки могут диагностировать постковидный синдром даже через 1,5 года после болезни

Собаки не только помогают нам справиться со стрессом во время пандемии, но и умеют с высокой точностью определять заражение коронавирусом.

Собаки диагностируют коронавирус

Еще в первый год в разных странах мира рассматривался вопрос привлечения служебных собак для оперативного обнаружения зараженных коронавирусом в аэропортах. Это довольно затратный способ тестирования, однако несколько исследований показали, что в некоторых ситуациях он может быть оправдан.

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Так, ученые Национальной ветеринарной школы Франции собрали образцы пота из подмышек 355 взрослых и детей, которые приходили в центры тестирования на коронавирус в Париже. Из 109 человек, у которых впоследствии ПЦР-тест оказался положительным, собаки обнаружили коронавирус в 97%.

Кроме того, животные определили образцы у 91% пациентов с отрицательными результатами. Эти показатели точности ниже, чем у ПЦР-тестов, но выше, чем у экспресс-тестов.

Постковидный синдром – что это? У некоторых людей после того, как они переболели коронавирусом, появляются симптомы (одышка, слабость, различные боли), которые продолжаются недели или месяцы. Это называют постковидным синдромом или длинным ковидом.

Новое исследование

Новое исследование провела та же группа ученых. На этот раз специалисты решили узнать, могут ли собаки по запаху определить признаки постковидного синдрома. Специалисты собрали образцы пота у 45 человек, которые перенесли инфекцию 1,5 года назад и имели продолжительные симптомы COVID-19. Для контроля было отобрано 188 образцов людей, не имевших коронавируса.

Собаки могут определить постковидный синдром

Собаки смогли определить 23 из 45 пациентов с постковидным синдромом (51%), причем в контрольной группе ошибок не было. Ученые отметили, что эти показатели потенциально могут быть выше, поскольку собаки не контактировали непосредственно с людьми, а транспортировка образцов некоторых участников заняла длительное время и запах мог ослабнуть.

Эти данные подтвердили очень важную гипотезу – у людей с длительными симптомами COVID-19 вирус может сохраняться в организме длительное время, и его можно выявлять простым неинвазивным методом.