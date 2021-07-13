Собаки могут передать человеку устойчивость к антибиотикам

Ученые из Португалии обнаружили, что домашние собаки могут передавать ген устойчивости к антибиотикам человеку и наоборот. Это происходит с помощью общих бактерий.

К счастью, такое происходит редко. В основном человек приобретает устойчивость к антибиотикам из-за собственных ошибок, в частности из-за слишком частого или неправильного употребления таких препаратов.

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Ген mrc-1 обеспечивает устойчивость грамотрицательных бактерий к колистину и полимиксину, которые принадлежат к так называемым антибиотикам последней линии обороны или "последнего резерва", которые являются критически важным для медицины. Их используют лишь в крайних случаях, когда все остальные антибиотики не помогают.

Этот вредный ген впервые обнаружили в кишечных бактериях свиней в 2015 году. Он распространяется с помощью горизонтального переноса через плазмиды – небольшие молекулы ДНК, обособленные от хромосом и способные к автономной репликации.

Недавно ученые из Центра междисциплинарных исследований в области здоровья животных факультета ветеринарной медицины Лиссабонского университета (Португалия) провели исследование с участием собак и их владельцев. Ученые пришли к выводу, что в некоторых случаях хвостатые друзья могут передавать ген устойчивости к колистину людям.

Как проводилось исследование

Специалисты изучали образцы фекалий 126 здоровых жителей Лиссабона, проживающих со 102 животными (собаками и котами) с февраля 2018 года по февраль 2020.

Оказалось, что все люди и 61 животное были здоровы. У 23 воспитанников обнаружили инфекции кожи и мягких тканей, а у 18 – мочевыводящих путей.

При этом 8 собак (7,8%) и четыре человека (3,2%) имели бактерии, которые носят ген mrc-1. У кошек его не обнаружили.

Во время дальнейшего анализа оказалось, что бактерии, выделенные у этих собак и людей, были устойчивы к нескольким антибиотикам.

Генетический анализ продемонстрировал, что в одном случае ген устойчивости был передан от собаки хозяину. Также ученые отметили, что передача этого гена возможна в обоих направлениях. У владельцев животных не было никаких инфекций, поэтому они не нуждались в терапии, а больных собак успешно вылечили ветеринары.