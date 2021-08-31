Cобаки реагируют на запах
В ходе исследования эксперты проанализировали реакцию собак на запахи и выяснилось, что собаки могут предсказать, когда припадок будет неизбежный.
К теме Нашли общее уязвимое место разных типов рака
Почему это важно
Если информировать людей с эпилепсией о припадке заранее, это может спасти жизнь, уменьшить травматизм. Это поможет быстрее реагировать на припадок, следовательно попросить о медицинском вмешательстве, что значительно улучшает уровень жизни людей, живущих с непредсказуемыми припадками.
Мы выдвинули гипотезу, что, учитывая необычное обоняние собак, летучие органические соединения, выдыхаемые владельцем собаки с эпилепсией, могут служить пусковым механизмом раннего предупреждения, на который собаки реагируют до приступа,
– говорится в работе исследователей.
Как проверили гипотезу ученые
Используя два специально разработанных устройства, которые называются механизмом удаленной доставки запахов (RODM), исследователи отдельно доставляли запахи, связанные с эпилептическими припадками, и запахи, не связанные с приступами, и записывали реакцию собак на каждый из них.
- Ученые привлекли к эксперименту 19 собак, не страдающих эпилепсией, исследователи подвергли их воздействию запахов, которые считались характерными для трех фаз приступов с использованием пота, полученного от людей с эпилепсией.
- Изменяя запахи, исходящие от образцов пота, захваченных до припадка, во время и после припадка, а также двух контрольных образцов без приступов, исследователи зафиксировали реакцию собак.