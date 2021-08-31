Собаки могут предсказать эпилептические припадки: как это возможно

Ученые Королевского университета в Белфасте провели исследование, которое показало, что собаки могут предсказывать эпилептические припадки у хозяев. Вероятно, эпилептические припадки связаны со специфическим запахом, который улавливают домашние собаки.

Cобаки реагируют на запах

В ходе исследования эксперты проанализировали реакцию собак на запахи и выяснилось, что собаки могут предсказать, когда припадок будет неизбежный.

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Почему это важно

Если информировать людей с эпилепсией о припадке заранее, это может спасти жизнь, уменьшить травматизм. Это поможет быстрее реагировать на припадок, следовательно попросить о медицинском вмешательстве, что значительно улучшает уровень жизни людей, живущих с непредсказуемыми припадками.

Мы выдвинули гипотезу, что, учитывая необычное обоняние собак, летучие органические соединения, выдыхаемые владельцем собаки с эпилепсией, могут служить пусковым механизмом раннего предупреждения, на который собаки реагируют до приступа,

– говорится в работе исследователей.

Как проверили гипотезу ученые

Результаты показали, что домашние собаки являются надежным источником для выявления припадка.

Используя два специально разработанных устройства, которые называются механизмом удаленной доставки запахов (RODM), исследователи отдельно доставляли запахи, связанные с эпилептическими припадками, и запахи, не связанные с приступами, и записывали реакцию собак на каждый из них.

Ученые привлекли к эксперименту 19 собак, не страдающих эпилепсией, исследователи подвергли их воздействию запахов, которые считались характерными для трех фаз приступов с использованием пота, полученного от людей с эпилепсией.

Изменяя запахи, исходящие от образцов пота, захваченных до припадка, во время и после припадка, а также двух контрольных образцов без приступов, исследователи зафиксировали реакцию собак.

Все 19 собак демонстрировали поведенческие изменения при столкновении с запахами, связанными с эпилептическими эпизодами.

Результаты эксперимента и важные выводы: