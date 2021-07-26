Еще с самого начала пандемии, владельцы своих любимцев переживали, чтобы они не подцепили эту инфекцию. Многие животные действительно заболели коронавирусом. Однако причин для паники – нет.

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Коты более склонны заразиться коронавирусом

Вместе с тем, ученые еще на ранней стадии пандемии, в апреле – июне 2020 года, наблюдали за 239 домашними кошками и 510 домашними собаками. Исследователи проанализировали наличие антител в образцах сыворотки крови. Оказалось, что кошки – болеют чаще.

8% кошек и менее 1% собак действительно переболели COVID-19

– отметили ученые.

Скорее всего, они могли заразиться от своих хозяев. Профессор молекулярной биологии университета Миннесоты Гон Ли подчеркнул, что животные, которые живут с нами под одной крышей, могут быть источником самых разнообразных инфекций.

"И для нашего, и для их здоровья очень важно определить, насколько в принципе склонны к инфицированию коронавирусом 2 самыз распространенные вида домашних животных и какой из них заражается чаще", – объяснил он.

Обратите внимание Как часто домашние любимцы заражаются коронавирусом от хозяев

Причины, почему болеют животные, неизвестные

Ученые предупредили, что несмотря на то, что у вашего кота могут быть большие шансы подцепить коронавирус, у домашних животных не проявляться каких-либо признаков заболевания. И почти наверняка они не смогут инфицировать и вас. Но это не значит, что не может слцучиться наоборот – вы сами можете заразить животное, если будете его ласкать и целовать.

Что касается причины, по которой коты чаще собак заражаются коронавирусом, исследователи пока не могут с точностью назвать ее. В то же время они подозревают, что причиной является белок ACE2. Он служит рецептором коронавируса. У котов этот белок гораздо больше напоминает человеческий, чем у собак.