Наличие домашних животных крайне полезно для здоровья мозга. Необходимость постоянно прогуливать собак это инструмент расширения социальных связей с людьми и общение, которое важно для поддержания интеллекта и снижения риска деменции.

Как сохранить здоровье мозга

Самым мощным средством защиты от любых болезней является их профилактика, и особенно это касается дегенеративных заболеваний, которые считаются в большинстве случаев неизлечимыми, пишет The Daily Mail.

Также по теме: Мужчина потратил 300 фунтов на лечение пса, а оказалось, что он просто сочувствовал хозяину

Здоровье мозга зависит:

питания;

уровня физических нагрузок;

работы;

сна;

количества стресса;

усвоения новой информации;

социализации или общения.

Риск деменции растет по экспоненте после 65 лет, а до 85 лет болезнь у каждого третьего. Но исследования показывают, что чем раньше мы начнем оберегать мозг и тренировать его, тем ниже риск деменции.

Если диагноз поставили в 65 лет, то процессы дегенерации мозга скорее всего начались после 30, а если деменцию обнаружили после 80, то негативные процессы стартовали после 50.

Как в этом помогут животные

Важно сохранять широкий круг общения, и одиноким людям в этом помогут домашние животные. Необходимость выгула собак обязательно приводит к увеличению контактов с другими такими собачниками и общению.

Формируется круг приятелей, и постоянные контакты с ними могут распространяться за пределы привычных прогулок. Собачники приходят друг другу в гости, организовывают шашлыки и вылазки на природу. Все эти бесценные удовольствия крайне важны для здоровья мозга, ну а прогулки с собаками – это еще и прекрасный вид физических нагрузок.