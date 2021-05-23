По информации издания, инцидент произошел на фоне обнаружения в Мараньяне шести случаев заражения "индийским" штаммом COVID-19.
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Болсонару нарушил карантин
Власти штата оштрафовали Болсонару после того, как управление санитарного надзора установило, что президент нарушил карантинные ограничения, в частности:
- не выполнил обязанность носить маску;
- способствовал скоплению более 100 человек без санитарного контроля.
Ситуация с COVID-19 в Бразилии: кратко
- По состоянию на 23 мая в Бразилии зафиксировали более 16 миллионов 37 тысяч случаев заражения коронавирусом.
- Победить смертельную инфекцию смогли более 14 миллионов 462 тысяч граждан. Умерли – почти 450 тысяч.
- Страна находится на 3 месте в мире по показателям количества больных COVID-19.