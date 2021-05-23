Собирал людей на массовые акции: президента Бразилии оштрафовали за нарушение карантина

23 мая 2021 , 13:18
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Источник:

Infobae

В Бразилии президента Жаира Болсонару оштрафовали за нарушение карантинных ограничений. В штате Мараньян он собрал толпу людей и при этом был без маски.

По информации издания, инцидент произошел на фоне обнаружения в Мараньяне шести случаев заражения "индийским" штаммом COVID-19.

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Болсонару нарушил карантин

Власти штата оштрафовали Болсонару после того, как управление санитарного надзора установило, что президент нарушил карантинные ограничения, в частности:

  • не выполнил обязанность носить маску;
  • способствовал скоплению более 100 человек без санитарного контроля.
Обратите внимание! Жаир Болсонару известен своими высказываниями против введения карантина из-за распространения коронавируса. Он также заявлял, что самоизоляция – это "проявление слабости".

Ситуация с COVID-19 в Бразилии: кратко

  • По состоянию на 23 мая в Бразилии зафиксировали более 16 миллионов 37 тысяч случаев заражения коронавирусом.
  • Победить смертельную инфекцию смогли более 14 миллионов 462 тысяч граждан. Умерли – почти 450 тысяч.
  • Страна находится на 3 месте в мире по показателям количества больных COVID-19.
Автор: Олег Васьків