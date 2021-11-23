Кировоградский центр контроля и профилактики болезней закупил сотню доз противогриппозных вакцин французского производства. Профилактические прививки сделал весь коллектив учреждения.

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Иммунитет формируется на год

По словам специалистов, иммунитет к возбудителям гриппа и ОРВИ после вакцинации формируется ориентировочно на год.

"Грипп такая высококонтагиозная болезнь, что ею легко заболеть. Поэтому вакцинируемся, чтобы не заболеть в коллективе и не принести заболевание домой", – рассказала заведующая лаборатории Центра контроля и профилактики болезней Светлана Сошко.

Обратите внимание! В целом в Кировоградской области эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил норму почти на 18%. На протяжении 15 – 21 ноября с признаками простуды к врачам обратились более 5 тысяч человек. Около трети из них – дети.

Вакцинироваться можно в любой период

Прививаться советуют прежде всего медикам, учителям, водителям, соцработникам и всем, кто контактирует с большим количеством людей. В то же время лучше всего это делать в предэпидемический сезон, или в начале эпидемического. Однако не возбраняется и во время любого периода эпидсезона.

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"После вакцинации иммунитет формируется в течение 2 – 3 недель. Учитывая то, что эпидсезон продолжается вплоть до мая – вакцинация против гриппа является всегда актуальной", – рассказала руководитель Центра контроля и профилактики болезней Надежда Оперчук.

Люди не доверяют препаратам

Впрочем желающих сделать защитный укол пока немного. С начала эпидсезона в области вакцинировались лишь немногим больше, чем тысяча человек. Отказываются прежде всего из-за недоверия к препаратам.

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