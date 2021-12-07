Комбинация вакцин Moderna или Novavax с AstraZeneca или Pfizer

У тех, кто впервые привился Pfizer, после второй дозы вакциной Moderna образовалось в 1,3 раза больше антител, чем после двух доз Pfizer. В то же время после укола Novavax антител было на 20% меньше.

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Также сочетание вакцин Pfizer и Novavax оказалось более эффективным, чем прививка двумя дозами AstraZeneca. Однако это сочетание спровоцировало меньшее количество антител, чем две дозы Pfizer.

У тех, кто соединил вакцины AstraZeneca и Modernа, количество антител к COVID-19 увеличилось в 17 раз по сравнению с людьми, которые дважды привились AstraZeneca.

Среди тех участников исследования, которые получили прививки AstraZeneca и Novavax, этот показатель был в 4 раза выше.

Как работает иммунитет

В целом это сочетание вызвало наибольший Т-клеточный иммунный ответ, говорится в исследовании.

Этот вывод имеет важное значение для стран с низким уровнем дохода, которые еще не завершили свои кампании первичной вакцинации, поскольку он предполагает, что можно обеспечить защиту от COVID-19 без мРНК-вакцин – и, следовательно, ультрахолодных хранилищ. Эти две вакцины (AstraZeneca и Novavax) можно хранить в холодильнике,

– говорят ученые.

Обратите внимание! Исследователи предупредили не связывать количество антител с силой иммунной защиты и эффективностью вакцины.

Отсутствие антител после вакцинации не означает отсутствие иммунной защиты от вируса, так же как и большое количество антител не гарантирует иммунитет к COVID-19.