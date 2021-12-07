Сочетание каких вакцин дает наилучший результат: исследование
Источник:The Guardian
Ученые опубликовали новое исследование, которое сравнивает эффективность комбинированной вакцинации – первую и вторую прививку проводили разными препаратами.
Комбинация вакцин Moderna или Novavax с AstraZeneca или Pfizer
У тех, кто впервые привился Pfizer, после второй дозы вакциной Moderna образовалось в 1,3 раза больше антител, чем после двух доз Pfizer. В то же время после укола Novavax антител было на 20% меньше.
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Также сочетание вакцин Pfizer и Novavax оказалось более эффективным, чем прививка двумя дозами AstraZeneca. Однако это сочетание спровоцировало меньшее количество антител, чем две дозы Pfizer.
У тех, кто соединил вакцины AstraZeneca и Modernа, количество антител к COVID-19 увеличилось в 17 раз по сравнению с людьми, которые дважды привились AstraZeneca.
Среди тех участников исследования, которые получили прививки AstraZeneca и Novavax, этот показатель был в 4 раза выше.
Как работает иммунитет
В целом это сочетание вызвало наибольший Т-клеточный иммунный ответ, говорится в исследовании.
Этот вывод имеет важное значение для стран с низким уровнем дохода, которые еще не завершили свои кампании первичной вакцинации, поскольку он предполагает, что можно обеспечить защиту от COVID-19 без мРНК-вакцин – и, следовательно, ультрахолодных хранилищ. Эти две вакцины (AstraZeneca и Novavax) можно хранить в холодильнике,
– говорят ученые.
Отсутствие антител после вакцинации не означает отсутствие иммунной защиты от вируса, так же как и большое количество антител не гарантирует иммунитет к COVID-19.