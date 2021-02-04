Сочетание Pfizer и AstraZeneca: ученые протестируют на людях комбинацию вакцин
В Британии ученые начали изучать иммунный ответ на сочетание доз двух вакцин против коронавируса: первая производства компаний Pfizer, вторая – AstraZeneca. Результаты ученые объявят не раньше июня.
Источник: U.S.News
Каково соотношение вакцин
Ученые анализируют реакцию организма и иммунитета на первичную дозу вакцины Pfizer с последующей ревакцинацией AstraZeneca и наоборот, с интервалами 4 и 12 недель.
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Данные о вакцинации людей двумя различными типами вакцины против коронавируса могут помочь понять, можно ли проводить вакцинацию с большей гибкостью по всему миру,
– отметили в исследовании.
Вакцины имеют кардинально разные принципы действия
- векторный тип – вирус, который содержит вакцина, лишен способности размножаться в клетках и вызвать болезнь;
- мРНК-вакцина работает путем введения "в организм инструкций" для выработки антител.
Вероятно, что в исследовании примут участие более вакцин разных производителей, только их утвердят регуляторы.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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