В Британии ученые начали изучать иммунный ответ на сочетание доз двух вакцин против коронавируса: первая производства компаний Pfizer, вторая – AstraZeneca. Результаты ученые объявят не раньше июня.

Источник: U.S.News

Каково соотношение вакцин

Ученые анализируют реакцию организма и иммунитета на первичную дозу вакцины Pfizer с последующей ревакцинацией AstraZeneca и наоборот, с интервалами 4 и 12 недель.

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Данные о вакцинации людей двумя различными типами вакцины против коронавируса могут помочь понять, можно ли проводить вакцинацию с большей гибкостью по всему миру,

– отметили в исследовании.

Интересно, что AstraZeneca является векторной вакциной, а Pfizer-BioNTech – РНК-вакциной.



Информация с сайта компании AstraZeneca и Европейского агентства лекарственных средств.

Вакцины имеют кардинально разные принципы действия

векторный тип – вирус, который содержит вакцина, лишен способности размножаться в клетках и вызвать болезнь;

мРНК-вакцина работает путем введения "в организм инструкций" для выработки антител.

Вероятно, что в исследовании примут участие более вакцин разных производителей, только их утвердят регуляторы.

Какие сейчас известны науке вакцины – читайте в материале 24 канала – Вакцины против COVID-19: какие сейчас есть доступные варианты и что о них известно.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала