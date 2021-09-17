Сочетание вакцин – не проблема, – инфекционист о прививках от COVID-19
Источник:24 канал
В мире не рекомендовали сочетание двух препаратов до мая 2021 года. Сейчас в Министерстве здравоохранения разрешили комбинировать вакцины против коронавируса Moderna и Pfizer.
В то же время с начала весны проводили исследования относительно сочетания разного типа вакцин и их влияния на клетки иммунитета в частности. Об этом в эфире 24 канала рассказала врач-инфекционист Ольга Кобевко.
Обратите внимание В Минздраве разрешили комбинировать Moderna и Pfizer
"Сочетание одного типа вакцин – это не проблема, потому что они одинаковы по структуре", – отметила Ольга Кобевко.
Вакцины от COVID-19 созданы по одному принципу
Согласно информации врача-инфекциониста, так же сочетают векторные вакцины, например, производства Индии и Южной Кореи или Италии и Южной Кореи. Они абсолютно непроблемные.
В ответ на вопрос о том, можно ли сделать вторую дозу другой вакциной, например Moderna, если первую дозу делали вакциной Pfizer и она закончилась – Ольга Кобевко ответила утвердительно – "да".
Они (вакцины – 24 канал) однотипные, созданные по одному принципу. Их структура почти одинакова.
В то же время она отметила, что сейчас средний уровень вакцинации в Украине составляет примерно 10% – регионы дают разные показатели. По словам Ольги Кобевко – это недостаточный уровень вакцинации, поэтому он никоим образом не может повлиять на третью волну коронавируса.
Кобевко о вакцинации от коронавируса: смотрите видео
Комбинация вакцин от COVID-19: главное
- В июле в Украине одобрили рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики – позволили сочетать мРНК-вакцины (которые не содержат живого вируса и не вмешиваются в ДНК человека) во время иммунизации против коронавируса.
- Сейчас если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, то для второй дозы можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя.
- В случае, когда первую прививку сделали препаратом Moderna, для второго можно использовать Comirnaty/Pfizer-BioNTech и наоборот. Интервал между первой и второй дозами – 28 дней.