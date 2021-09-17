Сочетание вакцин – не проблема, – инфекционист о прививках от COVID-19

В мире не рекомендовали сочетание двух препаратов до мая 2021 года. Сейчас в Министерстве здравоохранения разрешили комбинировать вакцины против коронавируса Moderna и Pfizer.

В то же время с начала весны проводили исследования относительно сочетания разного типа вакцин и их влияния на клетки иммунитета в частности. Об этом в эфире 24 канала рассказала врач-инфекционист Ольга Кобевко.

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"Сочетание одного типа вакцин – это не проблема, потому что они одинаковы по структуре", – отметила Ольга Кобевко.

Вакцины от COVID-19 созданы по одному принципу

Согласно информации врача-инфекциониста, так же сочетают векторные вакцины, например, производства Индии и Южной Кореи или Италии и Южной Кореи. Они абсолютно непроблемные.

В ответ на вопрос о том, можно ли сделать вторую дозу другой вакциной, например Moderna, если первую дозу делали вакциной Pfizer и она закончилась – Ольга Кобевко ответила утвердительно – "да".

Они (вакцины – 24 канал) однотипные, созданные по одному принципу. Их структура почти одинакова. Ольга Кобевко Врач-инфекционист

В то же время она отметила, что сейчас средний уровень вакцинации в Украине составляет примерно 10% – регионы дают разные показатели. По словам Ольги Кобевко – это недостаточный уровень вакцинации, поэтому он никоим образом не может повлиять на третью волну коронавируса.

Кобевко о вакцинации от коронавируса: смотрите видео

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