Социальная изоляция провоцирует воспаление: последствия пандемии, которые не учли

Дефицит общения повышает в организме уровень двух воспалительных биомаркеров, которые связывают с долгосрочными негативными последствиями для здоровья. И хотя в условиях пандемии социальная изоляция бесспорно оправданный способ уменьшить распространение коронавируса, пока не понятно, какие последствия это будет иметь на ментальное здоровье людей.

Детали исследования

Ученые проанализировали данные 4 648 добровольцев в возрасте от 65 лет и сопоставили их социальную активность с показателями воспаления – уровнем интерлейкина-6 и С-реактивного белка.

К теме Пандемия гриппа 1968 года повлияла на смертность от коронавируса

Что обнаружили ученые?

Длительные или хронические воспалительные процессы могут спровоцировать рак, депрессию, нейродегенерацию, Аутоиммунные и другие заболевания, поэтому контроль показателей очень важен для мониторинга состояния здоровья.

Социальная изоляция повышала уровень обоих биомаркеров. К слову, в исследовании учитывали пол, уровень дохода, статус курения, индекс массы тела и хронические заболевания участников.

Эти результаты демонстрируют важную связь между социальной изоляцией и биологическими процессами. Таким образом мы на пути понимания рисков тяжелых болезней и смертности на фоне дефицита общения,

– заявил автор работы Томас Каджо из Университета Джона Хопкинса.

В долгосрочной перспективе ученые смогут использовать эти данные для мониторинга здоровья пациентов, которые живут сами.

Ранее ученые из Европейской академии неврологии опубликовали похожие результаты. По их выводам, социальная изоляция может быть "тихим убийцей" для человека.

Люди, находящиеся в социальной изоляции, почти на 50% чаще умирают по разным причинам.