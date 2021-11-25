Новое исследование влияния соцсетей

Специалисты из Массачусетской больницы общего профиля решили выяснить, насколько повлияли соцсети на пожилых людей. Они воспользовались данными Национального интернет-опроса, который проводился в 13 этапов в течение года и завершился в мае.

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В нем участвовали около 5,4 тысячи американцев, средний возраст которых составлял 56 лет. Добровольцы заполняли анкеты, в которых рассказывали о том, как часто они пользуются социальными сетями и каким платформам отдают предпочтение, а также о возможных симптомах депрессии.

Какие соцсети самые безобидные

Признаки депрессии обнаружились у 8,9% респондентов, и пользователи Snapchat, Facebook или TikTok сообщали о симптомах значительно чаще, чем те, кто не интересовался соцсетями. Самые высокие показатели этого психического расстройства оказались у любителей Snapchat, на втором и третьем месте оказались Facebook и TikTok.

Примечательно, что TikTok и Snapchat имели наиболее негативное влияние на участников от 35 лет и старше, тогда как Facebook вгоняет в депрессию людей моложе 35 лет.

Мы были удивлены, что показатели депрессии у взрослых пользователей соцсетей были не такими большими, как мы ожидали. Однако, использование соцсетей во время пандемии может быть полезным, поскольку люди имеют возможность общаться, а в противном случае они оказались бы в полной изоляции,

– сообщили авторы исследования.

Ранее американские медики провели исследование с участием почти 30 тысяч женщин из половины штатов США. Они установили, что кормление грудью снижает риск развития послеродовой депрессии.