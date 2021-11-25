Соцсети негативно влияют на психическое здоровье людей: какие больше всего

Американские ученые оценили влияние социальных сетей на психическое здоровье среди взрослых. Оказалось, что бегство от реальности в виртуальное пространство не приносит пользы ни одной возрастной подгруппе.

Новое исследование влияния соцсетей

Специалисты из Массачусетской больницы общего профиля решили выяснить, насколько повлияли соцсети на пожилых людей. Они воспользовались данными Национального интернет-опроса, который проводился в 13 этапов в течение года и завершился в мае.

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В нем участвовали около 5,4 тысячи американцев, средний возраст которых составлял 56 лет. Добровольцы заполняли анкеты, в которых рассказывали о том, как часто они пользуются социальными сетями и каким платформам отдают предпочтение, а также о возможных симптомах депрессии.

Какие соцсети самые безобидные

Признаки депрессии обнаружились у 8,9% респондентов, и пользователи Snapchat, Facebook или TikTok сообщали о симптомах значительно чаще, чем те, кто не интересовался соцсетями. Самые высокие показатели этого психического расстройства оказались у любителей Snapchat, на втором и третьем месте оказались Facebook и TikTok.

Примечательно, что TikTok и Snapchat имели наиболее негативное влияние на участников от 35 лет и старше, тогда как Facebook вгоняет в депрессию людей моложе 35 лет.

Мы были удивлены, что показатели депрессии у взрослых пользователей соцсетей были не такими большими, как мы ожидали. Однако, использование соцсетей во время пандемии может быть полезным, поскольку люди имеют возможность общаться, а в противном случае они оказались бы в полной изоляции,

– сообщили авторы исследования.

Ранее американские медики провели исследование с участием почти 30 тысяч женщин из половины штатов США. Они установили, что кормление грудью снижает риск развития послеродовой депрессии.