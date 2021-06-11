Соединения с омега-3 блокируют коронавирус

Исследователи из Университета штата Луизиана выяснили, что соединения из полиненасыщенных жирных кислот мешают вирусу инфицировать здоровые клетки. Кроме этого, они еще и запускают выработку противовоспалительных белков для защиты легких.

Группа ученых в 2017 году обнаружила элованоиды. Это биоактивные соединения, которые синтезируются из полиненасыщенных жирных кислот омега-3 с очень длинной цепью.

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Теперь ученые узнали, что элованоиды могут блокировать проникновение SARS-CoV-2 в здоровые клетки и защищать альвеолы легких от повреждений. Ученые надеются, что эти знания можно использовать для эффективной профилактики COVID-19.

Выводы исследования

Исследователи провели эксперименты на клетках легкого от 78-летнего мужчины.

Во время экспериментов элованоиды снижали способность спаечного белка SARS-CoV-2 связываться с рецепторами здоровых клеток и проникать в них.

Помимо этого, они запускали производство защитных противовоспалительных белков, которые останавливали повреждение в клетках.

Пока что это первая демонстрация потенциала элованоидов против коронавируса. Но ученые считают, что они могут быть эффективным инструментом для профилактики и снижения рисков тяжести COVID-19.

Известно, что коронавирус, кроме легких, поражает еще и слизистую оболочку дыхательных путей, желудочно-кишечный тракт, глаза, нервную систему, почки и другие ткани.

Поэтому ученые планируют продолжить исследования и изучить эффект от применения элованоидов для защиты различных органов.