Как согреться на улице

Выпейте чай или кофе. Горячий напиток поможет поддержать баланс жидкостей и согреться, а если добавить немного сахара, это будет дополнительным источником калорий (но помните, что употребление добавленного сахара лучше ограничить – не больше 100 калорий в день).

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Одевайтесь тепло. Если на улице мороз и вам некомфортно, не забывайте надевать шапку из плотного влагоотводящего материала, шарф и перчатки. Это нужно, потому что на холоде кровообращение сосредотачивается внутри тела, делая голову, руки и ноги уязвимыми для обморожения.

Носите несколько слоев одежды. Несколько легких слоев ткани согреют лучше, чем один плотный. Для нижнего слоя подойдет термобелье, оно сохраняет тепло и отводит влагу. Следующий слой – одежда из флиса или шерсти для утепления, это может быть свитер или толстовка. Далее идет верхняя одежда: осенью это может быть легкая или мембранная куртка для защиты от осадков, а зимой теплое пальто или пуховик.

Для сильных морозов под пальто или пуховик можно надеть дополнительную пуховую куртку или жилетку. Этот слой можно снять, если станет жарко.

Подбирайте обувь правильно. Обувь должна быть достаточно теплой, но в ней не должны потеть ноги. Поэтому, если в минус 30 вам жарко в ботинках с шерстяной подкладкой, лучше выбрать обувь легче.

Используйте грелку для рук. В интернет-магазинах есть недорогие варианты, например самонагревающиеся грелки. Есть варианты дороже: электрические грелки и павербанки для телефонов с функцией грелки.

Если вы сидите, старайтесь не ставить ноги на землю. А еще если у обуви тонкая подошва, ноги могут мерзнуть из-за снега или холодного асфальта. Старайтесь больше двигаться, чтобы улучшить кровообращение.

Чтоб согреться дома

Переоденьтесь в теплую сухую одежду. Можно заранее подготовиться и повесить домашнюю одежду на сушилку или батарею, чтобы вещи были теплыми.

Поешьте. Тело нуждается в энергии для сжигания, чтобы поддерживать внутреннюю температуру. В холодное время года желательно есть горячую пищу хотя бы один раз в день.

Нагрейте кровать. Используйте грелки, электрические одеяла и наматрасники или просто бутылку с горячей водой.

Поддерживайте дома комфортную температуру. В комнате, где вы проводите больше времени, температура должна быть 18 – 21 градусов по Цельсию. Чтобы быстрее согреться, можно включить дома дополнительное отопление.

При этом обратите внимание на уровень влажности: оптимальными являются значения от 30% до 50%. Если влажность низкая, можно приобрести увлажнитель. А пока его нет, вешайте мокрое чистое полотенце на батарею.

Избегайте сквозняков. Для этого проверьте, что все окна плотно закрыты, прикрывайте двери между комнатами и задвигайте шторы. Но не забывайте проветривать квартиру.

Сделайте разминку. Даже легкие упражнения помогут вам согреться.

Как нельзя согреваться