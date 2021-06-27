В министерстве отметили, что "молодость – это не только о возрасте в паспорте". Это также и о состоянии организма человека.

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На 20 лет можно чувствовать себя и в 50. Как и наоборот – можно мечтать о пенсии, едва перешагнув третий десяток.

Ожидаемая продолжительность жизни украинцев на 10 лет ниже, чем жителей развитых стран Европы, и показатели здоровья украинцев стабильно ухудшаются на протяжении последних лет.

Как оставаться молодым как можно дольше: основные правила

Добавьте в жизнь больше физической активности. Включите свой организм – гуляйте, бегайте, танцуйте, занимайтесь физическими упражнениями. Когда человек мало двигается, тогда замедляется обмен веществ, который влияет на нашу способность регулировать уровень сахара в крови и метаболизировать жиры. Кроме этого, малоподвижный образ жизни негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости.

Сбалансированно питайтесь. Здоровый рацион, адекватные порции пищи творят чудо с организмом. Он вас отблагодарит долголетием.

Высыпайтесь. Полноценный сон критически важен для здоровья – недосыпание может привести к набору веса, проблемам с сердцем и даже депрессии.

Регулярно проходите обследование. Болезнь лучше выявить заранее, чем лечить ее потом.

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