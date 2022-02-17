Как сохранить память в преклонном возрасте

Ученые из Университета Питтсбурга провели масштабное исследование и определили, что физические упражнения могут помочь сохранить память в пожилом возрасте.

Известно, что регулярные физические упражнения положительно влияют на настроение, здоровье сосудов и мозга. Но теперь оказалось, что они еще и улучшают память.

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Эпизодическая память относится к событиям, которые произошли с вами в прошлом. И она одна из первых снижается с возрастом. Но упражнения, которые заставляют сердце биться быстрее, могут улучшить здоровье мозга.

Ранее эксперименты на мышах уже показали, что физическая активность улучшает память, но исследования на людях оказались неоднозначными. Поэтому в поисках истины исследовательская команда изучила 1 279 исследований, в конечном итоге сузив их до 36, которые соответствовали определенным критериям.

Старания оказались не напрасными – анализ показал, что упражнения действительно могут улучшить память пожилых людей.

Результаты исследования

Всего ученые изучили данные 3000 участников. Таким образом команда смогла показать связь между упражнениями и эпизодической памятью.

Мы обнаружили, что среди людей в возрасте от 55 до 68 лет память больше улучшилась по сравнению с теми, кому от 69 до 85 лет, поэтому лучше вмешаться раньше,

– говорится в исследовании.

Лучший эффект от упражнений наблюдался у тех, кто еще не почувствовал снижения когнитивных функций и среди тех участников, которые тренировались несколько раз в неделю.

Дополнительные доказательства в пользу физической активности:

Источник: British Journal of Sports Medicine