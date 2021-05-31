31 мая отмечается день "Сохранени свой слух". В этот день в 1976 году рок-группа The Who играли на спортивной арене Charlton Athletic Grounds в Англии и попали в Книгу рекордов Гиннеса как самая громкая группа из тех, что до того когда-либо существовали. Их исполнение песен было на 76 000 ватт и 120 децибел, если шум в 130 децибел вызывает у человека ощущение физической боли, а 150 – потерю слуха.

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Есть несколько простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы громкие звуки не повредили ваш слух независимо от того, сколько вам лет.

Избегайте сильных звуков

Лучший способ предотвратить вызванную шумом потерю слуха – это как можно больше избегать сильного шума.

Шум достаточно силен, чтобы повредить слух, если:

Вы не можете услышать, что говорят люди поблизости,

У вас болят уши,

Звонит в ушах или приглушается слух

Вам нужно повысить голос, чтобы поговорить с другими людьми.

Уровень шума измеряется в децибелах (дБ): чем больше цифра, тем сильнее шум. Любой звук более 85 дБ может быть вредным, особенно если вы сталкиваетесь с ним в течение длительного времени.

Чтобы понять, насколько это громко:

шепот – 30 дБ,

разговор – 60 дБ,

мотоцикл – 90 дБ,

прослушивание музыки на полную громкость через наушники – от 100 до 110 дБ,

взлет самолета – 120 дБ.

Данные взяты из NHS

Будьте осторожны при прослушивании музыки

Прослушивание громкой музыки через наушники – одна из самых больших опасностей для вашего слуха.

Чтобы избежать повреждения слуха:

используйте наушники с шумоподавлением,

увеличьте громкость настолько, чтобы вы могли комфортно слышать свою музыку, но не выше,

не слушайте музыку на уровне более 60% от максимальной громкости. Некоторые устройства имеют настройки, с помощью которых можно автоматически ограничить громкость,

не пользуйтесь наушниками более одного часа за раз, делайте перерыв не менее 5 минут каждый час,

Даже если немного уменьшить громкость, это может сильно изменить риск повреждения слуха.



День "Сохрани свой слух" отмечается 31 мая / Фото: Unsplash

Защитите слух во время громких событий и мероприятий

Чтобы защитить слух во время громких занятий и мероприятий (к примеру, в ночных клубах, концертах или спортивных мероприятиях) надо:

отойти от источников громких звуков (например, колонок)

делайте перерыв от шума каждые 15 минут,

дайте слуху около 18 часов, чтобы восстановиться после воздействия сильного шума,

вы можете купить многоразовые ушные затычки для музыкантов, которые уменьшают громкость музыки, но не заглушают ее.

Соблюдайте меры предосторожности на работе

Бывает, что во время работы вы сталкиваетесь с сильным звуком, обратитесь в свой отдел кадров или к менеджеру по охране труда. Тогда следует об этом уведомить вашего работодателя и, по возможности, сменить рабочее место на более тихое, или же обеспечить защиту слуха (наушники или ушные затычки).

Пройдите проверку слуха

Проверить свой слух самостоятельно. Например, благодаря приложению от ВОЗ. В любом случае, если чувствуете, что слух ухудшается – немедленно обратитесь к врачу.