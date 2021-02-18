ФБР и прокуратура нью-йоркского района Бруклин начали расследование в отношении администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Их подозревают в сокрытии реального количества жертв COVID-19 в домах для пожилых весной и летом прошлого года.

Судебные повестки для подачи показаний уже направили сотрудникам администрации губернатора, которые предоставляли информацию о количестве умерших в штате от коронавируса. Особое внимание уделили отчетности об умерших в домах для пожилых людей Нью-Йорка.

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Сокрытие количества умерших от коронавируса

Администрация штата в свое время отчиталась о чуть более чем 8,7 тысячи умерших в этих учреждениях по указанным причинам, но этот показатель, как теперь выясняется, был заведомо занижен на 50%.

Поводом для начала расследования стало признание ближайшей помощницы Куомо, которая рассказала 10 февраля на частной встрече с местными законодателями-демократами о том, что администрация штата препятствовала предоставлению таких данных, когда они были официально приглашены в августе соответствующими службами.

Почему скрывали настоящие цифры

Дерозье сообщила, что запрос, поступивший тогда, напугал администрацию Куомо, поскольку там считали, что эта информация может быть использована федеральными властями против руководства штата. Кроме того, в окружении губернатора решили, что настоящие и очень высокие показатели смертности от COVID-19 могут сыграть на руку Дональду Трампу, который был тогда президентом США и повысить его шансы на победу на выборах.

В итоге, как дала понять помощница губернатора Нью-Йорка, в его администрации решили подождать до окончания выборов с обнародованием информации о более чем 13 тысячах жителей штата, которые умерли на тот момент в домах для пожилых людей.

Объяснение губернатора

На фоне скандала губернатор был вынужден признать допущенную ошибку, хотя и выступил с заверениями в том, что власти штата не пыталась ничего скрывать, а просто не проявили должной оперативности при предоставлении данных.