Ученые посадили мышей, больных раком, на диету с разным содержанием хлорида натрия, после чего проверяли различия в росте опухоли. Выяснилось, что у грызунов, которые потребляли больше соли, наблюдалось увеличение количества бифидобактерий и иммунных клеток, которые атакуют новообразования.

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Исследование проводилось учеными из Института трансляционных медицинских наук и технологий в штате Харьяна.

Как проводилось исследование

Сначала грызунам подкожно имплантировали клетки меланомы (злокачественное новообразование кожи).

Затем первую группу посадили на диету, которая содержит 0,9% хлорида натрия природного происхождения, вторую – на диету с 1,0% NaCl, а третью – с 4% NaCl. Различий в количестве килокалорий и потреблении воды не было.

Затем исследователи стали изучали отличия в росте опухоли у подопытных, измеряя ее объем и массу.

Результаты исследования

У животных, которые съедали больше соли, прогрессирование рака замедлялось значительно быстрее, чем у других подопытных.

Поскольку у пациентов с определенными видами рака обнаружили дефицит натрия в сыворотке и ионный дисбаланс, мы предположили, что диета с высоким содержанием соли способна восстанавливать уровни натрия и смягчать эффекты гипонатриемии (когда концентрация ионов натрия в плазме крови падает ниже нормы),

– говорится в исследовании.

По словам ученых, диета с повышенным содержанием соли "хорошо переносилась без каких-либо токсикологических эффектов" на основные органы (мозг, толстую кишку, сердце, почки, печень, легкие и селезенку). Также обошлось без серьезных гистологических изменений или явных признаков аритмии.

Почему соль могла помочь

Авторы работы объяснили, что соль может увеличивать количество бифидобактерий в микробиоте и вызывать повышенную проницаемость кишечника, вследствие чего грамположительные анаэробные бактерии могут перемещаться и локализоваться внутри новообразования.

В результате функция естественных киллеров (NK-клетки) улучшалась и начиналась регрессия рака. Также происходило угнетение мембранного белка PD1, который предотвращает атаку Т-клеток опухолями.

Причем потреблять много хлорида натрия необязательно: дополнительные исследования показали, что диета с умеренным содержанием соли в сочетании с противораковыми препаратами также приводила к замедлению роста опухоли.