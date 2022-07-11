Соль повышает риск преждевременной смерти

Все знают, что многие соли – это плохо. Но ученые установили, что люди, которые добавляют больше соли в пищу, имеют более высокий риск преждевременной смерти.

По сравнению с теми, кто никогда или редко добавлял соль, у тех, кто всегда добавлял соль в пищу, риск преждевременной смерти был на 28% выше.

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Соль увеличивает риск преждевременной смерти

В общей популяции примерно трое из каждых ста человек в возрасте от 40 до 69 лет умирают преждевременно. Повышенный риск постоянного добавления соли в пищу, которое отслеживалось в этом исследовании, предполагает, что еще один человек в этой возрастной группе из каждой сотни может умереть преждевременно.

Кроме того, исследование выявило более низкую продолжительность жизни среди людей, которые всегда добавляли соль, по сравнению с теми, кто никогда или редко добавлял соль. В возрасте 50 лет ожидаемая продолжительность жизни таких женщин и мужчин была меньше на 1,5 года и 2,28 года соответственно. Эти риски, как правило, несколько снижались у людей, потреблявших больше фруктов и овощей.

Как происходило исследование

Исследователи проанализировали данные опросов 501 379 человек, участвовавших в исследовании UK Biobank. Эксперты учитывали факторы, которые могут оказать влияние на результаты, такие как возраст, пол, раса, вера, индекс массы тела (ИМТ), курение, употребление алкоголя, физическая активность, диета и определенные болезни. Они следили за участниками в среднем девять лет. Преждевременная смерть узнавалась как смерть в возрасте до 75 лет.

Ученые уверяют, что даже незначительное снижение потребления натрия путем добавления меньшего количества соли или ее полного отсутствия, вероятно, принесет существенную пользу для здоровья.