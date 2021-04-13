Ученые в очередной раз подтвердили, что солярии способствуют появлению меланомы. Но высокий риск заработать рак кожи при такой процедуре есть и у молодых людей.

Несмотря на то, что солярии опасны для кожи, они запрещены в немногих странах. А некоторые горе-дерматологи даже выписывают солярии для "лечения" угрей.

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В Бразилии и Австралии солярии запрещены вообще. А в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Португалии, Испании и Великобритании они запрещены для людей в возрасте до 18 лет.

Команда американских исследователей оценила риски и выгоды от запрета соляриев. Ученые построили модель, которая изображает жизнь американских подростков в возрасте от 14 до 17 лет. А потом проверили, как солярии и их отсутствие повлияют на качество жизни детей, здравоохранение и экономику.

Преимущества отказа от соляриев

Модель показала, что запрет убережет от меланомы 15 101 подростка среди 17,1 миллиона несовершеннолетних. А также поможет избежать 3 299 случаев рецидивов.

Кроме того, это сэкономит 61 доллар прямых и косвенных расходов на здравоохранение на каждого ребенка.

С учетом расходов на вмешательство и экономические потери для индустрии соляриев, запрет все равно приносит 12 долларов на одного несовершеннолетнего. И в целом экономит 205,4 миллиона долларов в течение жизни для 17,1 миллиона детей.

Ученые пришли к выводу, что запрет на солярии для несовершеннолетних предотвратит тысячи случаев меланомы. Также он потенциально снижает расходы на здравоохранение и повышает экономическую эффективность. Даже после учета расходов, связанных с введением запрета, такую ​​политику можно считать экономически эффективной.