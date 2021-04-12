Исследователи из Эдинбурга сравнили уровень смертности с солнечной активностью в разных странах и пришли к выводу, что ультрафиолетовое излучение действительно оказывает спасительное воздействие. Однако витамин D тут ни при чем.

Как проходило исследование

Исследователи сравнили все зарегистрированные случаи смерти от COVID-19 в континентальной части США с уровнем ультрафиолетового излучения в 2 474 округах за тот же период.

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При этом учитывались все факторы, которые влияют на восприимчивость к инфекции и риск смертности, включая возраст, пол, расу, социально-экономический статус групп населения и плотность населения.

Солнце помогает выздороветь от COVID-19

Оказалось, что люди, живущие в районах с высоким уровнем воздействия УФА-лучей, которые составляют 95% солнечного УФ-излучения, имели меньше шансов умереть от COVID-19 по сравнению с жителями менее солнечных районов. Ученые провели анализ в Италии и Англии и получили аналогичный результат.

Витамин D ни при чем

Авторы исследования подчеркнули, что снижение риска смертности из-за солнечной активности нельзя объяснить повышенным уровнем витамина D. В исследование были включены только области с низким уровнем UVB-излучения, необходимого для достаточной выработки витамина D в организме.

По мнению ученых, на снижение смертности от коронавируса может влиять оксид азота, который выделяется под воздействием солнечных лучей. Несколько лабораторных исследований доказали, что он может потенциально снизить способность вируса к репликации.

Дальнейшее исследование этого механизма может определить новые методы лечения коронавируса,

– сообщили ученые.