Как солнце влияет на сексуальное влечение

Израильские ученые объяснили влияние ультрафиолета на сексуальное поведение. Оказалось, что оно значительно повышает либидо людей.

Солнечный свет оказывает огромное влияние на нашу физиологию. В том числе известно о его влиянии на поведение и гормональное регулирование сексуальности. Однако механизмы такого действия оставались неизвестными.

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В новом исследовании ученые продемонстрировали, чем обусловлено влияние ультрафиолетового излучения на мышей и людей. Это один из видов излучения, присутствующих в солнечном свете.

Эксперименты на мышах

На ранних этапах исследования ученые проверили, как действует УФ на поведение мышей. Эффект был отчетливым: под действием света у самок увеличивалось выделение половых гормонов, яичники увеличивались, период спаривания продолжался. Самки и самцы проявляли повышенный интерес друг к другу.

Чтобы уточнить, как УФ влияет на поведение животных, ученые вывели генетически измененных мышей. У них отсутствовал ген, отвечающий за реакцию кожи на такое излучение. Без этого гена ультрафиолет не имел стимулирующего действия. Авторы исследования пришли к выводу, что действие ультрафиолета связано именно с его воздействием на кожу.

Влияние на людей

В финальной части исследования участвовали 32 человека. До и после эксперимента их попросили заполнить анкеты, вопросы которых касались романтических чувств и агрессии. После облучения УФ ученые обнаружили у участников усиление романтического настроения. В то же время у мужчин несколько повысился уровень агрессивности.

Похожими результаты были, когда участников эксперимента попросили прятаться от солнца в течение двух дней, а затем загорать 25 минут. Анализы крови показали, что после загара у них увеличился уровень половых гормонов.

С чем связано такое действие

Ученые считают, что за описанные эффекты солнечного света отвечает физиологическая система, которая предотвращает в коже повреждения ДНК, связанные с ультрафиолетом.

Ранее ученые доказали, что лица мужчин являются важным признаком социосексуальности. По ним женщины могут определить отношение мужчины к случайным сексуальным отношениям.