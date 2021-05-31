Как влияет бензол

Бензол – это токсичное и канцерогенное вещество, в том числе содержится в выхлопных газах автомобилей. Оно используется в производстве некоторых пластиков, каучуков, красителей, моющих средств и лекарственных препаратов.

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Если организм человека подвергается длительному воздействию бензола в малых концентрациях, это может привести к серьезным последствиям, а хронические отравления этим веществом нередко становятся причиной развития анемии и лейкемии.

Бензол в солнцезащитных кремах

В своем официальном заявлении лаборатория Valisure сообщила, что из 300 протестированных средств для загара 78 содержали бензол. В 14 продуктах концентрация бензола была предельной для медицинских препаратов, которые невозможно изготовить без него. В основном это были спреи, и все эти средства широко доступны в магазинах и аптеках в США и других странах мира.

Присутствие этого известного канцерогена в продуктах, широко рекомендуемых для профилактики рака кожи и регулярно используемых взрослыми и детьми, очень беспокоит. Для производства солнцезащитных средств бензол не является обязательным компонентом, тем более что в большинстве протестированных продуктов он не содержится,

– говорится в заявлении.

Лаборатория призвала Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отозвать эти 78 средств с продажи и провести собственное расследование.