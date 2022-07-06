Человек обгорает, когда кожа получает слишком много ультрафиолета. Это излучение повреждает клетки кожи, усиливается приток крови к этим участкам и развивается воспаление. Потом поврежденные клетки отмирают и отпадают.
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Признаки солнечных ожогов
Обычно человек знает, что обгорел. Но если не уверены, вот основные признаки:
- кожа становится горячей на ощупь;
- она может болеть при прикосновении или сама по себе;
- если сильный ожог, могут появиться волдыри;
- белая кожа становится розовой или красной, темная может изменять цвет;
- через несколько дней начинает шелушиться или облезать.
Если человек не загорал на пляже, а гулял в пасмурную погоду, он тоже может обгореть. Ультрафиолетовое излучение, вызывающее солнечные ожоги, проникает через облака. Также оно может проникать и через одежду: если через ткань видно солнце, возможно, ультрафиолет тоже через нее проходит.
Что делать при солнечном ожоге
Вот что можно сделать сразу после неосторожного загорания:
- Идите в тень, а лучше в помещение.
- Охладите кожу – это принесет облегчение и снизит воспаление. Подойдет холодный душ или ванна, но лучше не плескаться долго, потому что можно пересушить кожу. Если поражен небольшой участок, приложите смоченное в холодной воде полотенце.
- Сразу после душа, когда кожа еще влажная, нанесите увлажняющий крем или лосьон: это может быть специальное средство после загара, но не обязательно. Алоэ вера или каламин в составе облегчат состояние. Будет лучше, если средство предварительно подержать в холодильнике.
- Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания.
- Если больно, примите обезболивающее, например, ибупрофен или парацетамол.
Эти действия не вылечат кожу, но помогут чувствовать себя лучше.
Вообще, медики и ученые не рекомендуют загорать, это может быть опасно для вашего здоровья – кожа преждевременно стареет и увеличивается риск рака .