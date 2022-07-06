Человек обгорает, когда кожа получает слишком много ультрафиолета. Это излучение повреждает клетки кожи, усиливается приток крови к этим участкам и развивается воспаление. Потом поврежденные клетки отмирают и отпадают.

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Признаки солнечных ожогов

Обычно человек знает, что обгорел. Но если не уверены, вот основные признаки:

кожа становится горячей на ощупь;

она может болеть при прикосновении или сама по себе;

если сильный ожог, могут появиться волдыри;

белая кожа становится розовой или красной, темная может изменять цвет;

через несколько дней начинает шелушиться или облезать.

Если человек не загорал на пляже, а гулял в пасмурную погоду, он тоже может обгореть. Ультрафиолетовое излучение, вызывающее солнечные ожоги, проникает через облака. Также оно может проникать и через одежду: если через ткань видно солнце, возможно, ультрафиолет тоже через нее проходит.

Что делать при солнечном ожоге

Вот что можно сделать сразу после неосторожного загорания:

Идите в тень, а лучше в помещение.

Охладите кожу – это принесет облегчение и снизит воспаление. Подойдет холодный душ или ванна, но лучше не плескаться долго, потому что можно пересушить кожу. Если поражен небольшой участок, приложите смоченное в холодной воде полотенце.

Сразу после душа, когда кожа еще влажная, нанесите увлажняющий крем или лосьон: это может быть специальное средство после загара, но не обязательно. Алоэ вера или каламин в составе облегчат состояние. Будет лучше, если средство предварительно подержать в холодильнике.

Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания.

Если больно, примите обезболивающее, например, ибупрофен или парацетамол.

Эти действия не вылечат кожу, но помогут чувствовать себя лучше.

Вообще, медики и ученые не рекомендуют загорать, это может быть опасно для вашего здоровья – кожа преждевременно стареет и увеличивается риск рака .