Как избежать солнечных ожогов: важные советы

В июле этого года оказался очень жарким и синоптики прогнозируют, что это еще не конец. Объясняем, как защитить себя от солнца и правильно заботиться о коже в жаркие дни.

В чем опасность солнца

Любая открытая часть тела, включая мочки ушей, кожу головы и губы, может обгореть на солнце. Глаза также очень чувствительны к ультрафиолетовому излучению и могут пострадать в солнечный день.

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Также интенсивное многократное действие УФ-излучения способствует появлению морщин и пигментных пятен, повышает риск развития рака кожи, например меланомы.

Как защитить кожу от солнечных ожогов.

Время суток. Избегайте пребывания на солнце с 10:00 до 16:00 – когда ультрафиолетовые лучи наиболее интенсивны. Кроме того, помните, что облака обеспечивают слабую защиту, а УФ-лучи могут отражаться от таких поверхностей, как вода, песок, снег или тротуар, что приводит к усилению их действия.

Солнцезащитный крем. Используйте солнцезащитный крем широкого спектра действия с фактором защиты от солнца (SPF) не менее 30 даже в пасмурные дни. Обильно наносите его перед выходом на улицу и обновляйте каждые два часа.

Солнцезащитные очки. Слишком много УФ-излучения может повредить сетчатку, хрусталик и роговицу. Повреждение хрусталика солнцем может привести к его помутнению или катаракте. Также воздействие ультрафиолетового излучения может увеличить риск развития меланомы глаза. Поэтому выбирайте солнцезащитные очки, блокирующие оба типа УФ-излучения – УФ-А и УФ-В.

Защитная одежда. Солнцезащитные кремы не обеспечивают полной защиты от ультрафиолетовых лучей. Вам также нужно защищать кожу одеждой из плотной ткани, закрывающей руки и ноги, и шляпой с широкими полями, что обеспечивает большую защиту.

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