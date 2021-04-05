Коронавирус SARS-CoV-2 инактивируется через 10-20 минут при воздействии солнечного света. Это в восемь раз быстрее, чем показывали последние теоретические модели.

Виды солнечных лучей

Ультрафиолетовое излучение делят на три диапазона в зависимости от длины волн: UVA, UVB и UVC.

UVA не способен нанести серьезный ущерб патогенам.

UVB – убивает микробы и вызывает солнечные ожоги у людей.

UVC хорошо справляется с вирусами в лабораторных условиях, но в реальной жизни почти не встречается: его практически полностью поглощает земная атмосфера.

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UVC отлично подходит для больниц. Но в других средах – например, на кухнях или в метро – UVC будет взаимодействовать с твердыми частицами и производить вредные вещества,

– отметили ученые.

Эффективность солнечных лучей против коронавируса

Исследователи считают, что UVB (средний диапазон) повреждает РНК коронавируса и уничтожает его через 10 минут. Почему инактивация происходит быстрее, чем считалось ранее, ученые пока не знают. Возможно, в механизм также вовлечен и UVA.

Этот тип излучения может взаимодействовать с молекулами в тестовой среде. В описанном учеными случае – с жидкостью, имитирующей человеческую слюну, в которую поместили коронавирус.

Также исследователи наблюдали инактивацию SARS-CoV-2 в благоприятной среде – она ​​проходила в три раза быстрее, чем предсказывали теоретики. Таким образом эксперименты подтвердили влияние тестовой среды на скорость уничтожения вируса ультрафиолетом.