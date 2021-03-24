Нарушение сна и профессиональное выгорание ранее связывали с риском течения различных вирусных и бактериальных инфекций. В новом исследовании ученые оценивали риски инфицирования для медицинских работников.

Как происходило исследование

В новом исследовании ученые использовали данные опроса, проведенного среди медицинских работников, которые регулярно контактировали с больными коронавирусной инфекцией. Авторы подчеркивают, что самый важный фактор риска заболевания – контакт с инфицированными. Они хотели узнать, могут ли дополнительные факторы – выгорание и недостаток сна – усилить риски, связанные с COVID-19.

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Опрос медицинских работников проводился в США, Великобритании, Испании, Франции, Италии и Германии с июля по сентябрь 2020 года. В нем приняли участие 2 884 человека, 568 из них перенесли COVID-19. Они ответили на множество вопросов, касающихся их образа жизни, состояния здоровья, режима сна, признаков профессионального выгорания и не только.

Влияние сна на риск заражения

Ученые обнаружили следующие связи между нарушениями сна и риском COVID-19:

В среднем медработники спали ночью чуть более 6 часов. Каждый дополнительный час ночного сна был связан со снижением риска заражения COVID-19 на 12%.

Каждый час дневного сна был связан с увеличением риска заражения коронавирусом.

Люди, которые заболели COVID-19, чаще страдали от расстройств сна по сравнению с теми, кто не был инфицирован (25% против 20%).

Наличие трех нарушений (трудности с засыпанием, прерывистый сон, необходимость принимать снотворные и т.д.) были связаны с увеличением риска COVID-19 на 88%.

Отношение к работе и коронавирус

У людей, которые чувствовали профессиональное выгорание примерно раз в неделю, риск заражения COVID-19 был в 1,3-1,4 раза выше, чем у тех, кто не страдал от выгорания. Работники, которые испытывали симптомы выгорания каждый день, болели коронавирусной инфекцией на 260% чаще. Плохой сон и выгорание были связаны с увеличением вероятности тяжелого течения COVID-19 на 17% и 226% соответственно.

Ученые не уверены в точных причинах связи нарушения сна и выгорания с риском COVID-19, но указывают, что многие исследования ранее связывали плохой сон с ухудшением работы иммунитета.