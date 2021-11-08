А также остановить отложение токсичных бляшек в головном мозге. В новой работе ученые из медицинского колледжа Бейлора предлагают один из способов избежать развития деменции.

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Проблемы со сном и деменция: какая связь

Накопления белков бета-амилоида в головном мозге считаются основной причиной и признаком развития болезни Альцгеймера – наиболее распространенной формы деменции.

Ученые уже раньше знали, что проблемы со сном ассоциированы с нейродегенерацией. Однако теперь показали, как восстановление качества сна улучшает состояние за счет повышения активности нейронов в части мозга – ретикулярном ядре таламуса.

Наблюдения ученых

Наблюдения за мышами показали, что грызуны с болезнью Альцгеймера просыпались на 50% чаще и реже находились в фазе гибернации. Конкретно это нужно для выведения продуктов жизнедеятельности из мозга. К этому же выводу пришла и другая группа исследователей из США.

Внимание! Постепенно это приводило к появлению бета-амилоидов и их скоплению в токсичные бляшки.

Затем ученые ежедневно активировали нейроны этого ретикулярного ядра таламуса у мышей с деменцией и достигли быстрых и значительных улучшений в виде сна и снижения отложений амилоида. Поэтому авторы заключили, что целевая стимуляция этой части мозга у человека может быть перспективным инструментом для лечения деменции.

Предыдущие исследования

Потенциальную роль в этой области таламуса уже раньше определяли в предыдущих исследованиях. Тогда ученые увидели, что ее активность у животных с болезнью Альцгеймера ниже по сравнению со здоровыми.

У людей наблюдалась аналогичная ситуация: образцы клеток мозга пациентов с деменцией всегда показывали пониженную активность нейронов ретикулярного ядра таламуса. Известно, что его повышенная активность снижает восприятие периферической сенсорной информации – звуков, света и других ощущений, что помогает человеку не замечать отвлекающих факторов и высыпаться.